 АВТОСТАТ | Четыре модели Jeep стали дороже на 40 – 75 тысяч рублей

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Четыре модели Jeep стали дороже на 40 – 75 тысяч рублей

Jeep Compass

Мониторинг цен на новые автомобили

21.12.18

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от 7 200 руб.

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Ежегодное повышение цен не обошло и продукцию американской компании Jeep – подорожали четыре модели из шести, представленных в России. Прежние цены сохранили лишь автомобили Cherokee и Grand Cherokee, а остальные модели стали дороже на 40 – 75 тыс. руб. в зависимости от комплектации. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен* на новые автомобили в России.

Так, новая стоимость компактного кроссовера Compass с января нынешнего года составляет от 2 149 до 2 469 тыс. руб., что на 40 – 50 тысяч выше прошлогодней цены.

Две начальные комплектации кроссовера Renegade – Sport и Longitude (обе с передним приводом) – подорожали на 45 – 69 тыс. руб. и теперь доступны за 1 499 и 1 715 тыс. руб. соответственно. При этом полноприводные версии этой модели остались без ценовых изменений и по-прежнему доступны за 2 030 и 2 105 тыс. руб.

Рост цен на внедорожник Wrangler и его пятидверную версию Wrangler Unlimited составил 60 – 75 тыс. руб. Эти автомобили сейчас можно приобрести по цене от 3 460 до 4 060 за 3-х дверную версию и от 3 695 до 4 275 – за 5-дверный вариант.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на Jeep Compass произошло совсем недавно, в декабре, Renegade обновлял ценники в ноябре, а Wrangler сохранял цены с сентября прошлого года.  

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены jeep jeep compass jeep renegade jeep wrangler

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