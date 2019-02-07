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07.02.19 Прочитали 251 раз

Продажи премиальных автомобилей в январе выросли на 13%

Продажи премиальных автомобилей в январе выросли на 13%

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

PDF, 43 стр.

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В первый месяц 2019 года продажи новых премиальных автомобилей в России составили 8,8 тыс. единиц, что на 13,4% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», именно благодаря двузначному росту в премиум-сегменте весь российский рынок смог показать небольшой рост (+0,6%).

В прошлом месяце лидером продаж среди премиальных марок стала BMW - россияне приобрели 2630 таких машин (+28,3%). На второе место по этому показателю опустился немецкий Mercedes-Benz (2524 шт.), реализация автомобилей которого выросла всего лишь на 0,6%. Замкнул тройку лидеров японский бренд Lexus (1026 шт.; -14,2%). Продажи остальных марок премиум-сегмента оказались менее тысячи единиц.

Отметим также, что локомотивами рыночного роста в премиум-сегменте стали Genesis, Jeep и Volvo, продажи которых в январе выросли более чем вдвое. При этом положительную динамику здесь демонстрируют еще восемь брендов.

Более подробная информация о результатах январских продаж автомобилей в премиальном и массовом сегментах российского рынка содержится в специально подготовленной инфографике.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии премиум-сегмент продажи премиум-марки легковые автомобили марки-лидеры

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