Продажи премиальных автомобилей в январе выросли на 13%

В первый месяц 2019 года продажи новых премиальных автомобилей в России составили 8,8 тыс. единиц, что на 13,4% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», именно благодаря двузначному росту в премиум-сегменте весь российский рынок смог показать небольшой рост (+0,6%).

В прошлом месяце лидером продаж среди премиальных марок стала BMW - россияне приобрели 2630 таких машин (+28,3%). На второе место по этому показателю опустился немецкий Mercedes-Benz (2524 шт.), реализация автомобилей которого выросла всего лишь на 0,6%. Замкнул тройку лидеров японский бренд Lexus (1026 шт.; -14,2%). Продажи остальных марок премиум-сегмента оказались менее тысячи единиц.

Отметим также, что локомотивами рыночного роста в премиум-сегменте стали Genesis, Jeep и Volvo, продажи которых в январе выросли более чем вдвое. При этом положительную динамику здесь демонстрируют еще восемь брендов.

Более подробная информация о результатах январских продаж автомобилей в премиальном и массовом сегментах российского рынка содержится в специально подготовленной инфографике.