Российский авторынок в январе вырос на 1%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе увеличились на 0,6% и составили 103064 машины, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в январе российский авторынок превысил 100-тысячную отметку, продемонстрировав небольшой рост на 0,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, в 2019 году российский авторынок может вырасти на 3,6% к прошлому году до 1,87 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21531 автомобиль LADA, что на 3% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 15691 машины (+3%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 10843 проданных автомобиля, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 7799 покупателей, что на 1% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 6200 машины (+11%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Skoda (5536 шт., +23%), Toyota (5320 шт., +3%), Nissan (5003 шт., -7%), BMW (2630 шт., +28%) и ГАЗ (2601 шт., +1%).