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Динамика российского авторынка в январе 2019 года

Динамика авторынка России в январе 2019 года

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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В первый месяц нового года продажи автомобилей в России выросли на 0,6% по сравнению с январем 2018 года. При этом массовый сегмент показал незначительный «минус» (-0,1%). Его продажи составили 91 137 автомобилей, что составляет 91,2% от общего объема реализации.

Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров лишь 12 (меньше половины) показали положительную динамику. Наибольший рост продемонстрировала Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла в 3,3 раза. Также хорошую динамику показал китайский Haval (+99,4%). Из 13 брендов, продемонстрировавших отрицательную динамику в массовом сегменте, наибольшее падение зафиксировано у китайского Lifan (-53%) и японской Honda (-47,7%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в январе, напротив, увеличились на 13,4% и составили 8 835 единиц (доля – 8,8%). Большинство представителей этого сегмента находятся в «плюсе» (11 из 14 марок). Самый большой рост продаж наблюдается у Genesis, чья реализация выросла в 3,8 раза. Более чем вдвое увеличились продажи Jeep (+132,3%) и Volvo (+112,9%).

Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста – от +0,6% (Mercedes-Benz) до +57,7% (Porsche). Падение наблюдается у трех брендов – Land Rover, Lexus и Smart. Самое глубокое падение среди премиальных брендов в январе отмечено у последнего из них (-64,3%).

, источник: www.autostat.ru

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