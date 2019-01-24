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24.01.19 Прочитали 347 раз

Fiat повысил цены у двух моделей

Fiat повысил цены у двух моделей

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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от 7 200 руб.

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают проводить мониторинг цен* на новые автомобили в России. На основе этих данных в январе было зафиксировано подорожание двух моделей Fiat – пикапа Fullback и универсала Doblo Combi – на сумму от 31 до 42 тыс. руб.

Новая минимальная цена на пикап Fiat Fullback в базовой комплектации SX Base с МКП составляет теперь 1 709 тыс. руб. Версия с «автоматом» в комплектации LX AT Active обойдется в 2 089 тыс. руб., а топовый вариант LX Dynamic + (Xenon) предлагается к продаже за 2 439 тыс. руб. Все пикапы Fullback имеют полный привод и комплектуются бензиновым двигателем объемом 2,4 л мощностью 154 или 181 л.с.

Универсал Doblo Combi подорожал в своей стартовой комплектации до 1 189 тыс. руб. В этой версии он оснащается двигателем объемом 1,4 л мощностью 95 л.с. Кроме того, с января 2019 года Doblo Combi обзавелся еще одной комплектацией – с более мощным мотором 1,4 л (120 л.с.) по цене 1 289 тыс. руб.

Отметим также, что без ценовых изменений остался лишь компактный хэтчбек Fiat 500, единственную версию которого по-прежнему можно приобрести за 990 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на пикап Fiat Fullback произошло в сентябре прошлого года и составило сумму 33 – 47 тыс. руб.

Напомним, что в 2018 году российские дилеры Fiat реализовали 1 135 автомобилей, что на 51% ниже уровня продаж 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили цены авторынок россии fiat fiat doblo fiat fullback

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