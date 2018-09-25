Пикап Fiat Fullback подорожал на 33 – 47 тыс. рублей

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в сентябре зафиксировали подорожание пикапа Fiat Fullback на сумму от 33 до 47 тыс. рублей во всех комплектациях.

Теперь Fiat Fullback в своей самой доступной комплектации SX Base стоит 1 678 000 рублей. За эти деньги покупатель приобретает полноприводный автомобиль с бензиновым двигателем 2,4 л мощностью 154 л.с. и механической трансмиссией. Версия с «автоматом» в комплектации LX AT Active обойдется в 2 052 500 рублей. Максимальная комплектация LX Dynamic + (Xenon) с двигателем 2,4 л (181 л.с.) предлагается к продаже за 2 399 000 рублей.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на пикап Fiat Fullback произошло в июне текущего года, и тогда ценники выросли на 16 – 23 тыс. рублей.

Отметим также, что по итогам 8 месяцев текущего года российские дилеры FIAT реализовали суммарно 815 автомобилей, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.