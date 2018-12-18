700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva нашел своего владельца

В Тольятти в дилерском центре «Chevrolet NIVA АВТОФАН» 18 декабря состоялась торжественная церемония по случаю продажи 700-тысячного автомобиля Chevrolet Niva, произведенного GM-АВТОВАЗ 12 ноября.

Обладателем 700-тысячной Chevrolet Niva в комплектации LE+ цвета «Млечный путь» стал житель города Тольятти Сергей Захарченко. Вместе с ключами от нового внедорожника он получил Сертификат на бесплатное прохождение ТО1, ТО2 и ТО3, подарки от производителя и приглашение на индивидуальную экскурсию на сборочный конвейер Chevrolet Niva.

Как отметил Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ», 700 000 автомобилей – это 14 лет упорной работы, как на производстве, так и в продаже. Отдельное внимание производитель уделяет и развитию дилерской сети – на сегодняшний день в России компания насчитывает 135 автосалонов.

«Мы рады, что 700-тысячный автомобиль нашел своего владельца в Тольятти и надеемся, что он сможет в полной мере ощутить удовольствие от его внедорожных качеств, как в Самарской области, так и по всей России», - подчеркнул г-н Рытвински.

Напомним, за время производства Chevrolet Niva с 2002 года в первоначальную конструкцию автомобиля внесено более 1,5 тыс. инженерных изменений, внедряются новые опции и улучшения по качеству. В настоящее время Chevrolet Niva производится в шести комплектациях, начиная от базовой версии и заканчивая специальными внедорожными. Стоимость внедорожника составляет от 628 до 775,5 тыс. рублей.

Между тем еще одним достижением автопроизводителя стало вступающее в силу 21 декабря 2018 года новое Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chevrolet Niva. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС, все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Производство автомобилей нового образца начнется в январе 2019 года. Рекомендованные розничные цены будут объявлены в ближайшее время.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 25723 автомобиля (-7%).