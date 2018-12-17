Chevrolet Niva с новым ОТТС получит расширенную штатную комплектацию

21 декабря 2018 года вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chevrolet Niva. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ. Производство автомобилей нового образца начнется в январе 2019 года. Рекомендованные розничные цены будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, за время производства Chevrolet Niva с 2002 года в первоначальную конструкцию автомобиля внесено более 1,5 тыс. инженерных изменений, внедряются новые опции и улучшения по качеству. На сегодняшний день Chevrolet Niva производится в шести комплектациях, начиная от базовой версии и заканчивая специальными внедорожными. В настоящее время стоимость внедорожника составляет от 628 тысяч до 775,5 тыс. рублей. Продажи Chevrolet Niva осуществляются через сеть официальных дилеров, которая насчитывает 135 дилеров в России, и 5 дилеров и 2 дистрибьютеров в странах СНГ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 25723 автомобиля (-7%).