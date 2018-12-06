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KIA Sportage в ноябре вошел в пятерку самых продаваемых SUV

KIA Sportage в ноябре вошел в пятерку самых продаваемых SUV

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Компактный кроссовер KIA Sportage в ноябре вошел в пятерку самых продаваемых SUV на российском рынке. При этом зафиксирован абсолютный месячный рекорд продаж с момента появления этой модели в России.

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в ноябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6800 автомобилей (+18%), что стало лучшим результатом с момента выхода Hyundai Creta на российский рынок.

На второе место вернулся внедорожник Renault Duster, на котором остановил свой выбор 3618 покупателей (-16%). Третью строчку занял Volkswagen Tiguan с показателем 3487 проданных автомобилей (+27%). Далее идет KIA Sportage, разошедшаяся тиражом 3100 экземпляров (+50%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз внедорожник LADA 4x4, чьи продажи увеличились на 12% и составили 3095 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам ноября также вошли Renault Kaptur (2814 шт., -3%), Mitsubishi Outlander (2451 шт., +42%), Mazda CX-5 (2431 шт., +34%), Chevrolet Niva (2365 шт., -12%) и Nissan Qashqai (2299 шт., +11%).

Стоит отметить, что по итогам одиннадцати месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 62339 реализованных машин (+26%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 39138 единиц (0%) и LADA 4x4, продажи которой составили 30135 автомобилей (+16%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей продажи suv внедорожники кроссоверы kia kia sportage

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