Hyundai рассказала о новинках для российского рынка

Компания Hyundai в первом квартале 2019 года начнет продажи в России обновленного седана Elantra. Кроме того, в первой половине будущего года на российском рынке появятся хэтчбек i30 N и обновленный представительский седан G90, а во втором полугодии до нашей страны доберется новое поколение Sonata. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», добавив, что о других новинках будет сообщено дополнительно.

Напомним, мировая премьера нового i30 Fastback N состоялась на Парижском автосалоне 2018. Это первое «заряженное» пятидверное купе C-сегмента, а благодаря мощному двигателю и тщательно продуманному шасси новинка станет еще одной востребованной моделью в спортивной линейке Hyundai и продолжит успех пятидверного i30 N.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2018 года продажи автомобилей Hyundai в России составили 147312 единиц, что на 15% выше результата годичной давности.