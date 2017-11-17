Парижский автосалон: первые фото от Игоря Моржаретто

Сегодня, 2 октября, начинает работу одна из крупнейших мировых автомобильных выставок – Парижский автосалон. Традиционно, первые два дня автосалон смогут посетить только представители прессы и vip-персоны, а для широкой публики доступ к новинкам автопрома будет открыт с 4 октября. Наш корреспондент Игорь Моржаретто уже готов показать первые фото моделей, представленных во Франции в этом году.
Новый Suzuki Jimny впервые представлен для европейского рынка. Предположительно в Россию этот компактный внедорожник доедет в марте 2019 года.
Citroen C5 AirCross.
Компания Hyundai представила новый фастбек Hyundai i30. Пока о его перспективах в России ничего не известно.
Новый кроссовер Renault Kadjar, который, к сожалению, не попадет в Россию...
Новое видение - концепт-кар Renault EZ-ULTIMO.
Мировая премьера нового BMW 3 серии - возможно, главное событие автосалона.
Единственный "китаец" на Парижском автосалоне - GAC. Начало продаж в Европе и РФ ожидается уже в январе.
Три мировые премьеры от Mercedes-Benz: седан А-класса, GLE и новый электрокроссовер.
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