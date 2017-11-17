 АВТОСТАТ | Парижский автосалон: первые фото от Игоря Моржаретто

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02.10.18 Прочитали 1511 раз

Парижский автосалон: первые фото от Игоря Моржаретто

Сегодня, 2 октября, начинает работу одна из крупнейших мировых автомобильных выставок – Парижский автосалон. Традиционно, первые два дня автосалон смогут посетить только представители прессы и vip-персоны, а для широкой публики доступ к новинкам автопрома будет открыт с 4 октября. Наш корреспондент Игорь Моржаретто уже готов показать первые фото моделей, представленных во Франции в этом году.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки авторынок европы suzuki suzuki jimny citroen c5 citroen hyundai i30 hyundai renault

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