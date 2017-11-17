Парижский автосалон: первые фото от Игоря Моржаретто

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Сегодня, 2 октября, начинает работу одна из крупнейших мировых автомобильных выставок – Парижский автосалон. Традиционно, первые два дня автосалон смогут посетить только представители прессы и vip-персоны, а для широкой публики доступ к новинкам автопрома будет открыт с 4 октября. Наш корреспондент Игорь Моржаретто уже готов показать первые фото моделей, представленных во Франции в этом году.

Новый Suzuki Jimny впервые представлен для европейского рынка. Предположительно в Россию этот компактный внедорожник доедет в марте 2019 года.

Citroen C5 AirCross.

Компания Hyundai представила новый фастбек Hyundai i30. Пока о его перспективах в России ничего не известно.

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Новое видение - концепт-кар Renault EZ-ULTIMO.

Мировая премьера нового BMW 3 серии - возможно, главное событие автосалона.

Единственный "китаец" на Парижском автосалоне - GAC. Начало продаж в Европе и РФ ожидается уже в январе.

Три мировые премьеры от Mercedes-Benz: седан А-класса, GLE и новый электрокроссовер.

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