Skoda объявила специальные предложения на покупку своих моделей в ноябре

C наступлением холодов компания Skoda подготовила для своих клиентов выгодные предложения на покупку автомобилей. Приобретая Skoda Superb в ноябре, можно будет сэкономить до 225 000 рублей. Для Skoda Octavia выгода составит до 180 700 рублей, а для компактного Skoda Rapid – до 125 600 рублей, сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия.

До конца ноября чешский производитель предлагает привлекательные ставки по кредитам. Флагманская модель Skoda Octavia доступна по сниженной ставке от 3%, а компактный и практичный лифтбек Skoda Rapid – от 7,9%. Первоначальный взнос при покупке любой модели – от 15%. Минимальная ставка на кроссовер Skoda Kodiaq составляет 7,9% с первоначальным взносом от 30%. Такие условия доступны с 1 ноября для клиентов, которые воспользуются классическим кредитом и кредитом Simply Clever. Лифтбек Skoda Superb можно приобрести по ставке от 7,9% с первоначальным взносом от 30% по кредиту Simply Clever.



Skoda также продлевает свои программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо, предоставляя клиентам дополнительные возможности для приобретения автомобилей. Так, выгода на Kodiaq составляет до 100 000 рублей по программе Трейд-ин и до 110 000 рублей по программе Утилизация. А при покупке Rapid, Octavia и Superb по этой программе клиенты сэкономят до 40 000 рублей и до 50 000 рублей соответственно. Выгода на эти модели может составить до 30 000 рублей для участников программы DasWeltAutо.



Как уже сообщал «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года российские дилеры Skoda реализовали 57 473 автомобиля, что на 28% превышает результат годичной давности.