В России подорожали 18 моделей Audi

Так, кроссоверы Q5 и Q7 во всех своих комплектациях прибавили в цене 40 – 50 тыс. рублей, хэтчбэк Audi A7 Sportback – 90 тыс. руб. Большинство комплектаций кроссовера Q3 за исключением базовой подорожали на 25 – 30 тыс. руб. Сейчас новые ценники на эти модели выглядят следующим образом:

Audi Q3 – от 1 985 до 2 790 тыс. руб.;

Audi Q5 – от 3 160 до 3 295 тыс. руб.;

Audi Q7 – от 3 900 до 5 260 тыс. руб.;

Audi A7 Sportback – от 4 410 до 5 080 тыс. руб.

Все комплектации купе Audi A5 Coupe и седана Audi A5 Sportback подорожали на 50 – 60 тыс. руб., а у седанов Audi A8 и A8L – на сумму от 60 до 70 тыс. руб. Новый ценовой диапазон для этих автомобилей выглядит так:

Audi A5 Coupe – от 2 770 до 2 970 тыс. руб.;

Audi A5 Sportback – от 2 530 до 2 970 тыс. руб.;

Audi A8 – от 6 050 до 7 193 тыс. руб.;

Audi A8L – от 6 840 до 7 526 тыс. руб.

Все семейство Audi A6 – седан А6, универсалы A6 Allroad quattro и A6 Avant – выросло в цене на 115 – 168 тыс. руб. и предлагается к продаже по следующим ценам:

Audi A6 – от 2 510 до 4 374 тыс. руб.;

Audi A6 Allroad quattro – от 4 390 до 4 790 тыс. руб.;

Audi A6 Avant – от 2 740 до 4 202 тыс. руб.

Подорожали также модели, представленные в России в единственной комплектации:

Audi S5 Coupe и Audi S5 Sportback – теперь стоят 4 320 тыс. руб. (подорожание составило 88 тыс. руб.);

Audi SQ5 – 4 510 тыс. руб. (+ 68 тыс. руб.);

Audi RS5 Coupe - 5 715 тыс. руб. (+ 113 тыс. руб.);

Audi S6 и Audi S6 Avant - 5 820 и 5 900 тыс. руб. соответственно (+ 230 тыс. руб.);

Audi RS6 Avant Performance - 8 560 тыс. руб. (+ 330 тыс. руб.).

Как сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», компания Audi уже обновляла ценники почти на весь модельный ряд в мае текущего года, и тогда подорожание составило 57 – 115 тыс. руб.

Отметим также, что по итогам продаж за январь - август текущего года российские дилеры Audi реализовали 9 968 автомобилей, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.