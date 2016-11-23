Новый седан Ravon R4 скоро появится на российском рынке

Асакинский завод GM Uzbekistan начал серийное производство седанов Ravon R4, предназначенных для реализации на рынках СНГ. Первая партия автомобилей отгружена на российский рынок. В ближайшие планы предприятия входит отгрузка Ravon R4 на рынки других стран СНГ, сообщает пресс-служба «Джи Эм Узбекистан».

Седан Ravon R4 является перелицованной версией модели Chevrolet Cobalt. Автомобиль оснащается двигателем 1,5 л. B-DOHC и автоматической трансмиссией нового поколения. В оснащение Ravon R4 входят аудиосистема с функциями MP3, USB, AUX, Bluetooth, система гидроусилителя руля, включатель подушки безопасности в инструментальной панели, а также обогрев передних сидений и электрические стеклоподъемники. Система активной и пассивной безопасности модели представлена подушками безопасности водителя и переднего пассажира, усиленными задними сиденьями и системой крепления детских автомобильных кресел Isofix, антиблокировочной тормозной системой и дневными ходовыми огнями. Цены на новинку в России пока не объявлены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2016 года российские дилеры Ravon реализовали 756 автомобилей. На сегодняшний день в России представлены седаны Gentra и Nexia R3, а также хэтчбек Ravon R2 (аналог Chevrolet Spark прошлого поколения).



