Skoda начала производство нового кроссовера Kodiaq

Компания Skoda начала серийное производство нового большого кроссовера Kodiaq на своем заводе в Квасинах. С появлением Skoda Kodiaq чешский бренд укрепляет позиции в самом быстрорастущем сегменте SUV. Автомобиль появится на европейских рынках в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба Skoda.

В рамках подготовки к выпуску новых моделей Skoda производственные мощности на заводе в Квасинах были существенно модернизированы и расширены. В эксплуатацию введены новая линия по изготовлению кузовов и обновленная сборочная линия; покрасочный цех и логистические зоны существенно расширены.

Завод в Квасинах – одна из трех производственных площадок Skoda в Чехии. Текущий проект по расширению и модернизации завода стал самым масштабным в истории предприятия. В течение последующих нескольких лет объемы производства Skoda на данной площадке увеличатся до 280 тысяч автомобилей в год. Это позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест, инвестиции в расширение завода в Квасинах к 2018 году составят порядка 7,2 млрд чешских крон.

Помимо нового Skoda Kodiaq в настоящее время с конвейера в Квасинах сходят модели Superb и Yeti. В 2015 году здесь было собрано около 142 тысяч автомобилей Skoda.



