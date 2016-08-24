LADA Vesta получит новую эксклюзивную комплектацию | АВТОСТАТ

LADA Vesta получит новую эксклюзивную комплектацию

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LADA Vesta 7

АВТОВАЗ готовится вывести на рынок топовую версию исполнения своего флагманского седана LADA Vesta.

Как пишет портал «Колеса.ру», LADA Vesta в новой комплектации получила ряд отличительных элементов как в салоне, так и в экстерьере. На крышке багажника присутствует спойлер, на нижней части дверей установлены серебристые молдинги, на рамке задних дверей и крышке багажника – шильдик с названием комплектации. LADA Vesta «Эксклюзив» оснащена 17-дюймовыми дисками оригинального дизайна.

Рамка мультимедийной системы и дефлекторов воздуховодов изготовлена из глянцевого пластика, декоративные элементы на торпедо и дверях получили новый «рисунок» под светлый карбон. Обивка выполнена чёрно-светлой гамме: основной цвет контрастирует с бежевыми вставками из замши по центру сидений; на полу – ворсовые коврики.

Под капотом новинки установлен ранее анонсированный для модели 122-сильный двигатель объемом 1.8 литра, работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Цена пока не объявлена.

По данным «Колеса.ру», продажи новой версии LADA Vesta планируют запустить в октябре 2016 года. Премьера новинки пройдет сегодня, 24 августа, в рамках Московского автосалона.

Напомним, на данный момент купить LADA Vesta можно начиная от 529 тыс. рублей. Список силовых агрегатов представлен 106-сильным бензиновым двигателем объемом 1.6 литра, в пару к которому можно выбрать 5-ступенчатую МКП или «робот». Самая дорогая версия LADA Vesta на данный момент — «50 Anniversary», подготовленная в честь юбилея АВТОВАЗа.

По итогам июля продажи седана LADA Vesta составили 5198 автомобилей, что стало лучшим результатом с момента выхода модели на рынок в ноябре прошлого года. За семь месяцев 2016 года покупателей нашли 28092 LADA Vesta.  Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это обеспечило флагманской модели АВТОВАЗа четвертое место среди бестселлеров российского авторынка.

по материалам Колёса.ру
Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновые опцииlada vesta

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