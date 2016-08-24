LADA Vesta получит новую эксклюзивную комплектацию

АВТОВАЗ готовится вывести на рынок топовую версию исполнения своего флагманского седана LADA Vesta.

Как пишет портал «Колеса.ру», LADA Vesta в новой комплектации получила ряд отличительных элементов как в салоне, так и в экстерьере. На крышке багажника присутствует спойлер, на нижней части дверей установлены серебристые молдинги, на рамке задних дверей и крышке багажника – шильдик с названием комплектации. LADA Vesta «Эксклюзив» оснащена 17-дюймовыми дисками оригинального дизайна.

Рамка мультимедийной системы и дефлекторов воздуховодов изготовлена из глянцевого пластика, декоративные элементы на торпедо и дверях получили новый «рисунок» под светлый карбон. Обивка выполнена чёрно-светлой гамме: основной цвет контрастирует с бежевыми вставками из замши по центру сидений; на полу – ворсовые коврики.

Под капотом новинки установлен ранее анонсированный для модели 122-сильный двигатель объемом 1.8 литра, работающий в паре с роботизированной коробкой передач. Цена пока не объявлена.

По данным «Колеса.ру», продажи новой версии LADA Vesta планируют запустить в октябре 2016 года. Премьера новинки пройдет сегодня, 24 августа, в рамках Московского автосалона.

Напомним, на данный момент купить LADA Vesta можно начиная от 529 тыс. рублей. Список силовых агрегатов представлен 106-сильным бензиновым двигателем объемом 1.6 литра, в пару к которому можно выбрать 5-ступенчатую МКП или «робот». Самая дорогая версия LADA Vesta на данный момент — «50 Anniversary», подготовленная в честь юбилея АВТОВАЗа.

По итогам июля продажи седана LADA Vesta составили 5198 автомобилей, что стало лучшим результатом с момента выхода модели на рынок в ноябре прошлого года. За семь месяцев 2016 года покупателей нашли 28092 LADA Vesta. Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», это обеспечило флагманской модели АВТОВАЗа четвертое место среди бестселлеров российского авторынка.