Обнародован окончательный список участников Московского автосалона

Крупнейшая российская автомобильная выставка «Московский международный автомобильный салон» (ММАС) стартует 24 августа в Московском выставочном комплексе «Крокус-экспо».

Как пишет агентство «ТАСС», выставка проводится раз в два года и традиционно собирала большинство популярных в России брендов – в том числе на ММАС показывали российские, европейские и мировые новинки автопрома. В 2016 году на фоне продолжительного кризиса автопродаж ситуация развивается по худшему сценарию: из ТОП-10 брендов в России в выставке будут участвовать только два, и один из них – российский бренд LADA.

По информации МВЦ «Крокус экспо», в форуме примут участие АВТОВАЗ, Changan, DFM, FAW, Geely, Hyundai, IKCO, LARTE Design, Mercedes-Benz, Mercedes SMART, «УзАвто» и «Обухов» (официальный дилер «Вольво Карс»). В свою очередь такие популярные бренды как KIA, Renault, Nissan, Toyota, Volkswagen, Skoda, и даже российский производитель легких коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» отказались от участия в выставке.

Как сказали «ТАСС» в пресс-службе KIA, компания приняла решение не участвовать в MMAC-2016 весной 2016 года. «На фоне уменьшения количества участников этого "мотор-шоу" мы имеем основания предполагать, что поток посетителей выставки в этом году будет существенно меньше, чем в предыдущие годы. При этом любой автосалон такого уровня предполагает серьезные затраты. Мы верим в будущее восстановление спроса на автомобили в России и рассматриваем возможность участия в ММАС-2018», – отметили в компании.

Toyota также решила отказаться от участия из-за нестабильной экономической ситуации и делает приоритет на собственных проектах. Аналогичные причины называет и Volkswagen.

Отказался от участия и один из самых популярных в России китайских брендов – Chery. «Колебания курса валют, стоимость аренды площадей в "Крокусе" в иностранной валюте, падение продаж на автомобильном рынке, пересмотр стратегии вывода новых автомобилей – сведя все воедино становилось ясно, что для нас участие в московском автосалоне в 2016 году будет крайне нерентабельным», – сказали в пресс- службе российского подразделения компании.

«Мы приняли решение не участвовать в Московском международном автосалоне в этом году, так как считаем важным перенаправить бюджет на поддержку клиентов и продление текущих маркетинговых программ на сентябрь. В текущей экономической ситуации мы считаем целесообразным предложить наиболее доступные цены на автомобили Ford всем жителям России, вместо организации имиджевого шоу», – сказали в российском подразделении Ford.

Из тройки лидеров по производству автомобилей премиум класса – Audi, BMW и Mercedes – посетители Московского автосалона увидят только последнего. По словам представителя компании, германский производитель выставит на стенде 29 машин, в том числе будут представлены российские премьеры.

На АВТОВАЗе рассказали, что на стенде производителя будут выставлены 19 автомобилей, в том числе шесть концепт-картов и один абсолютно новый концепт. Также производитель представит новую электронную систему для обеспечения комфорта пассажиров. Еще 10 машин LADA будут стоять у входа в «Крокус экспо» для тест-драйва. Китайский производитель FAW рассказал, что представит на автосалоне два новых кроссовера – Besturn X80 и D60. Официальные продажи этих моделей начнутся в РФ в конце текущего или начале следующего года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на стенде Dongfeng Motor состоится премьера седанов А60 и А30, флагманского бизнес-седана DFM A9, пикапа Rich, минивэна DFM 370 и кроссовера AX3. Также будут показаны кроссовер DFM АХ7, DFM H30 Cross и военный внедорожник Warrior.

Автомобильный салон будет работать до 4 сентября включительно. Пресс-конференции участников Московского автосалона пройдут 24 августа в рамках объединенного пресс- и бизнес-дня.