АВТОВАЗ показал новые модификации LADA Vesta

АВТОВАЗ в рамках Московского автосалона представил новые модификации своей флагманской модели LADA Vesta. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, LADA Vesta CNG Taxi – перспективная модификация LADA Vesta, которая позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Работа на сжатом природном газе позволяет снизить затраты на топливо более чем в 3 раза. Это очень важно для корпоративного транспорта и таксопарков – именно поэтому LADA Vesta CNG изготовлена в варианте такси. Метан более экологичен и менее взрывоопасен, чем пропан и бензин. Кроме того, работа на природном газе увеличивает ресурс мотора.

Удлиненный седан LADA Vesta Signature призван выполнять представительские функции. Главная особенность автомобиля – дополнительные 20 см пространства для пассажиров заднего ряда. Вместо заднего дивана установлены два комфортабельных кресла с подлокотником между ними. LADA Vesta Signature – автомобиль, который создается в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. По желанию будущего владельца автомобиль может быть оснащен мультимедийной системой с высокими характеристиками; под заказ выполняется и отделка салона.

LADA Vesta 1.8 АМТ Exclusive – модификация, которая сегодня готовится к производству. Ее отличие –новый силовой агрегат (аналогичный устанавливается на LADA XRAY). 1,8-литровый мотор LADA мощностью 122 л.с. оснащен системой электронной регулировки фаз газораспределения (VVT). Для автомобиля предусмотрена как механическая коробка передач, так и автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ) – совместная разработка LADA и немецкой фирмы ZF. АМТ откалибрована таким образом, чтобы приспосабливаться под индивидуальный стиль вождения. Новая модификация Exclusive дополнена такими опциями как кожаная обивка сидений, руля, подсветка салона в ногах пассажира и водителя, хромированные молдинги на дверях и др.

Еще одним экспонатом на стенде АВТОВАЗа стал пикап на базе LADA 4x4 с модернизированным шасси и с дополнительным оборудованием для охоты. LADA 4x4 Pick-up «Охотник» демонстрирует потенциал тюнинга вазовского внедорожника по специальному заказу.

Серийный модельный ряд представлен моделями Vesta и XRAY, a также автомобилями семейств Kalina и Largus. Эти машины можно не только рассмотреть на стенде LADA, но и протестировать на площадке рядом с выставочным павильоном. Стоит отметить, что некоторые машины выполнены в перспективных комплектациях. Например, представлена LADA Vesta с механической коробкой и 1,8-литровым мотором, а кроссовер XRAY получил круиз-контроль и функцию отключения ESC.

Кроме того, на ММАС демонстрируется спортивная линейка LADA – седан Vesta, принимающий участие в Чемпионате мира по Турингу (WTCC) и мелкосерийные Kalina Sport, Granta Sport и Kalina NFR. Семейство LADA 4х4 представлено двумя мелкосерийными версиями – это болотоход «Марш» и пятидверный LADA 4х4 Urban, который вышел в продажу в этом году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Московского автосалона АВТОВАЗ представил концептуальный кроссовер LADA XCODE Concept, а также концепты на базе LADA Vesta и XRAY.

