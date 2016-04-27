На московском заводе Renault стартовало производство кроссовера Kaptur

Сегодня на московском заводе компании «Renault Россия» был дан старт серийному производству нового полноприводного кроссовера Renault Kaptur.

Это событие само по себе немаловажное, поскольку речь идет о мировом старте производства новой глобальной модели компании Renault на российском заводе. Возможно, впервые в истории отечественной автомобильной промышленности именно наша страна была выбрана в качестве первой для промышленной сборки глобальной модели. Причем Renault Kaptur был создан в московском инженерном центре французской компании, который и руководил всеми работами – от создания первого прототипа до серийного образца.

В торжественной церемонии принял участие первый заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Он первым провел тест-драйв нового кроссовера, высоко оценил его управляемость, маневренность и комфорт. «Уверен, что это только один из шагов на пути к созданию в России полноценного автопроизводства. Надеюсь, спрос на автомобили, выпущенные в нашей стране, во всем мире будет только расти», - сказал он. В свою очередь, генеральный директор завода «Renault Россия» Андрей Панков поблагодарил Правительство РФ за поддержку, которую оно оказывает автопрому.

Renault Kaptur должен пройти полную апробацию в России – и с точки зрения отработки технологии производства, и как оригинальная модель, востребованная рынком. И, если прогнозы маркетологов оправдаются, технологии производства будут перенесены на другие заводы группы в иных странах мира.

Отметим также, что средний уровень локализации по моделям Renault в России – самый высокий среди иностранных компаний: больше 60%.