Владимир Моженков, президент РОАД, член Совета директоров ГК «АвтоСпецЦентр» («АВТОСТАТ»)

Сегодня на ежегодной конференции «Росавтодилер-2016» состоятся выборы президента Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (РОАД). Впервые за этот пост соревнуются сразу три кандидата: Вячеслав Жигалов, Олег Мосеев и действующий президент Владимир Моженков. Напомним, что первые два кандидата уже поделились с нами своим видением развития Ассоциации.

Владимир Моженков сделал очень много для того, чтобы РОАД стала активным участником всех значимых в автомобильной отрасли процессов. В последнее время он много внимания уделял «Академии РОАД», в рамках которой работал как бизнес-практик. За счет этого удалось существенно улучшить имидж РОАД, привлечь новые компании к работе над общими проблемами. Один из самых харизматичных и активных автодилеров страны всегда привлекал к себе много внимания.

Перед самыми выборами, буквально у трапа очередного самолета Владимир Моженков дал интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» и рассказал, кому и зачем нужны его обучающие курсы и как это повлияло на профессиональное сообщество, а также обозначил ближайшую повестку дня.

- Владимир Николаевич, в последнее время все наблюдают, насколько активно Вы действуете как практик, проводя мастер-классы, почти каждый день Вы куда-то перемещаетесь. Нет ли желания полностью посвятить себя этой работе?

- Эта деятельность в моей жизни возникла не случайно. Андрей Петренко (бывший ранее президентом РОАД – прим. ред.) мне позвонил однажды и сказал: «Владимир, выручай! У нас финансовое положение никакое. В кассе РОАД нет денег. Можем ли мы с тобой провести какой-то мастер-класс?» Я, конечно, ему не отказал. Мы с Андреем Петренко организовали мастер-класс прямо в дилерском центре «Ауди Центр Таганка». К нам приехало человек 25 – 30, и за 2 дня я провел мастер-класс. Взяв на себя эту ответственность, я считаю, что мы вывели «Академию РОАД» на совсем другой качественный уровень. Кроме того, мы вывели «Академию РОАД» из убыточной структуры в доходную. Это делается для того, чтобы наше сообщество профессионально развивалось.

Два года назад, во время выборов президента РОАД, Алексей Лещенко предлагал активнее работать в регионах. Я его идею поддержал. За 2 года я объездил всю страну: побывал в 11 городах-миллионниках, где собирались дилеры, сверяли часы, обменивались мнениями, вносили свои предложения. По итогам только этой деятельности в РОАД вступили 28 дилерских предприятий.

То, что я рассказываю – уникальный материал. Люди, которые в регионах слушают меня под запись, потом звонят и благодарят, говорят «елки-палки, что ж мы раньше так не делали». Поэтому я свою компетентность пускаю на общее благо. Если кто-то хочет пойти по моим стопам, буду это только приветствовать.

- Ваши лидерские качества достойны восхищения. Но есть разные оценки Вашей активной деятельности в публичном поле. Кое-кто говорит, что Моженков тянет одеяло на себя, хотя большого количества желающих заняться проблемами РОАД все-таки нет…

- Вы знаете, наша Ассоциация в последние годы приобрела совсем другой вес, в том числе благодаря моей активной политике в средствах массовой информации. Я умею говорить, умею выступать, на меня даже кто-то обижается из-за этого. Ну, это, конечно, их право. Но это тоже мой плюс, я не буду его скрывать. Могу я выступить, может и Олег Мосеев, и Андрей Петренко, но не всем это дано. Я использую это как свою сильную сторону.

И я вам скажу: нас услышали. За 2 года РОАД была принята на самом высоком уровне. Например, за эти 2 года мы впервые были приняты в министерстве промышленности и торговли. Я впервые имел разговор по машинам с пробегом с министром финансов. Я впервые был на совещании у Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по параллельному импорту. Мы впервые, буквально месяц назад, с Алексеем Лещенко провели большую встречу у руководителя ФАС г-на Артемьева. Вчера я впервые был в Центробанке, куда меня пригласила г-жа Юдаева (зам. председателя Центробанка – прим. ред.), и я высказал все по тем вопросам, которые нас волнуют.

У нас хорошие отношения с рядом депутатов – как старого, так и нового созыва. У меня хорошие отношения с Комитетом по транспорту, правда, предыдущего созыва. И вот это все говорит о том, что мы на верном пути и что мы уже везде: это касается и Торгово-промышленной палаты, и Союза промышленников и предпринимателей, и Союза страховщиков и др.

Мы уже вышли на первый уровень государственных мужей, где иногда даже жестко высказываем свою позицию. Потому что отрасль наша, к сожалению, переживает не лучшие времена и здесь нужны и смелость, и мужество, и честность открыто сказать, что происходит. Это требует цельности характера. Вот на самом деле – просто выступить и сказать.

Вот, например, вчера, нам говорят: мы идем в инфляцию 4% и тогда все будет через 2 – 3 года хорошо. А я говорю: нет, нам нужно сейчас. Чтобы кредиты были доступны, чтобы, если будет вводиться карточка «Мир», эквайринг был 0,1 – 0,3%, а не как сейчас 1,6 – 1,8%. Вчера же поднял вопрос – и меня поддержали – по изменению закона «О защите прав потребителей».

Поэтому, конечно, когда рынок растет, легче всего хлопать в ладоши и говорить, что все хорошо. Когда текущее состояние, во-первых, нужно самому шевелиться, потому что в это все инвестировалось, а во-вторых, нужно иметь мужество, чтобы об этом обо всем заявить. И мы заявляем. РОАД уже стала таким институтом, к которому прислушиваются, которого приглашают и выслушивают.

Например, впервые мы с Татьяной Луковецкой высказали Денису Мантурову (министр промышленности и торговли – прим. ред.) свои предложения по лизингу для физлиц, и они – за месяц! – это на уровне страны внедрили. Благодаря РОАД! И вот, пожалуйста, у нас есть такой инструмент. Это плюс, большущий плюс! Или, например, когда в 2015 году обсуждалось очередное внедрение программы льготного автокредитования, я убедил, что это обязательно нужно делать, иначе мы получим огромный провал. И с 1 апреля они внедрили эту программу. Это тоже большое достижение. Знаете, я так посчитал, из 2-х последних лет я делами РОАД занимался 5 месяцев чистого времени. Это очень тяжело.

- Что на повестке дня? Чем придется заниматься сразу после перевыборов президента?

- Самое важное, что нужно делать – во-первых, выполнять решения Собрания, выполнять решения Устава, там все прописано. Мы решили на Совете переформатировать работу: сделать должность президента более публичной, а исполнительный орган передать Совету, который делегирует генеральному директору. Я это поддержал – это правильно. Это и раньше было, но почему-то г-н Петренко это изменил. Сейчас мы к этому возвращаемся. Основной, центральный проект – это «Национальная база автомобилей с пробегом», которая поможет дилерскому сообществу в этой ситуации цивилизовывать рынок и приобрести в этом направлении точку силы.

Перед нами стоит большая лоббистская работа для того, чтобы сделать определенные нормативы, чтобы они были включены в каждый дилерский контракт на территории РФ. Чтобы было не так, как сейчас: каждый производитель отстаивает свои интересы в договоре зачастую в ущерб дилеру. Так нельзя. Надо хотя бы здесь наши шансы уравнять. Поэтому работы очень много, но я могу сказать, что у нас собрался очень сильный, здоровый коллектив. И в самом деле, мы работали дружно, у каждого была своя зона ответственности. Я считаю, заслуга президента в этом тоже есть.

Если два года назад, когда я вступил в должность президента РОАД, в ее состав входила 191 автомобильная группа, то сейчас 299 автомобильных групп, которые представляют порядка 800 ДЦ. Это означает, что эти дилеры поддерживают нашу деятельность.

И то, что выдвигаются три кандидата – это тоже результат тех 2-х последних лет, которые мы посвятили нашей работе. Я помню, были выборы, когда вообще не было альтернативы. Нет альтернативы – значит, это болото. А когда есть альтернатива, это значит, мы на верном пути, это тоже хорошо!

- Даже сейчас мы Вас поймали в зале вылета. Вы возвращаетесь с очередного тренинга, а завтра уже «Росавтодилер-2016». Как решаете проблему общения с семьей?

- У меня 6 детей. И уже 6 внуков. Моему младшему внуку 2,5 месяца. А старшему уже 8 лет. Я провожу с ними выходные. Знаете, когда любишь жизнь и любишь работу, все получается гармонично и хорошо.