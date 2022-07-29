Как изменились цены на популярные 3-летние кроссоверы?

В ходе прошедшей 29 июля «АВТОСТАТ Оперативки» (полную видеозапись трансляции можно посмотреть здесь) эксперты агентства «АВТОСТАТ» показали, как изменились цены на популярные кроссоверы в возрасте трех лет.

Среди представленных на картинке массовых кроссоверов сильнее всего выросла цена у 3-летнего Volkswagen Tiguan – за прошедшие три года в 2,2 раза. Если в июле 2019-го 3-летний «Тигуан» в среднем стоил 1 млн 186 тыс. рублей, то в июле 2022-го он оценивается уже в 2 млн 648,4 тыс. рублей.

Что касается других популярных в России кроссоверов (Hyundai Creta и Renault Duster), то такие «трехлетки» прибавили в цене не столь существенно, как Volkswagen Tiguan. Так, «кореец» за это время подорожал в среднем на 65,7%, а «француз» – на 75,7%. И если три года назад их цена составляла менее 1 млн рублей, то теперь находится заметно выше этой отметки.

Также для примера было показано, как изменилась стоимость премиального автомобиля – 3-летнего купе-кроссовера BMW X6. За это время он подорожал в среднем почти на 80%. Если в июле 2019 года он оценивался в 3 млн 558,8 тыс. рублей, то в июле 2022 года стоит уже 6 млн 386,6 тыс. рублей.

Информация о том, как меняются цены на автомобили различных марок, моделей и годов выпуска, содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».