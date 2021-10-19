Какие опасения испытывают автовладельцы Lexus, обращаясь на сервис?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие опасения испытывают владельцы японского бренда Lexus, обращаясь за сервисным обслуживанием своих машин. С этой целью в конце 2020 - начале 2021 года был проведен онлайн-опрос среди посетителей клуба Lexus Sense Club.

Результаты опроса показали, что больше половины респондентов (суммарно более 64%) предпочитают обслуживать свои транспортные средства на независимых СТО (35,6%) и у официальных дилеров (28,8%). Лишь каждый пятый (18,8%) владелец Lexus обращается к знакомому механику, а каждый шестой (16,8%) пытается справиться с техническими проблемами самостоятельно.

При этом уровень удовлетворенности от обращения на независимые СТО и к официальным дилерам оказался вполне сопоставимым (75,9% и 78,3%). Однако при более глубоком изучении результатов опроса эксперты отметили, что полностью доверяют сервисному центру лишь 24,2% (когда обращаются на независимую СТО), а к «официалам» уровень доверия выше (39,1%).