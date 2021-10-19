Какие опасения испытывают автовладельцы Lexus, обращаясь на сервис?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какие опасения испытывают владельцы японского бренда Lexus, обращаясь за сервисным обслуживанием своих машин. С этой целью в конце 2020 - начале 2021 года был проведен онлайн-опрос среди посетителей клуба Lexus Sense Club.
Результаты опроса показали, что больше половины респондентов (суммарно более 64%) предпочитают обслуживать свои транспортные средства на независимых СТО (35,6%) и у официальных дилеров (28,8%). Лишь каждый пятый (18,8%) владелец Lexus обращается к знакомому механику, а каждый шестой (16,8%) пытается справиться с техническими проблемами самостоятельно.
При этом уровень удовлетворенности от обращения на независимые СТО и к официальным дилерам оказался вполне сопоставимым (75,9% и 78,3%). Однако при более глубоком изучении результатов опроса эксперты отметили, что полностью доверяют сервисному центру лишь 24,2% (когда обращаются на независимую СТО), а к «официалам» уровень доверия выше (39,1%).
Опрос также показал, что и на независимых автосервисах, и у официальных дилеров на первом месте у автовладельцев стоят опасения, что им навяжут ненужные работы. Причем на независимых СТО этого боится почти каждый второй (43,5%), у официальных дилеров - почти каждый третий (34,8%).
Профессионализм сотрудников независимых СТО автовладельцы Lexus оценивают выше, чем в официальных дилерских центрах: опасений наткнуться на некомпетентность здесь оказалось меньше (25,8% против 30,4% в дилерских центрах).
У официальных дилеров Lexus хозяева машин меньше опасаются накручивания фактического счета за ремонт (23,9% против 35,5%), подмены качественных деталей на некачественные (15,2% против 27,4%), а также оказаться без автомобиля на долгий срок ремонта (4,3% против 17,7%).
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Фото: Lexus
Графика: Дмитрий Лавренёв