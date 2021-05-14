Какие дизельные легковые автомобили лучше всего продаются в России?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 1 квартале нынешнего года в нашей стране было реализовано 28,5 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. При этом более половины (51%) из них приходится на 10 моделей.

Так, за это время самой популярной моделью среди дизельных стал кроссовер Renault Duster. С января по март дизельные модификации «Дастера» разошлись тиражом в 2378 экземпляров (по данным АЕБ), что соответствует примерно трети от общего объема продаж данной модели.

Второе место в этом рейтинге занимает внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (2153 шт.), у которого на версии с дизелем приходится почти 60% от всей реализации. У замыкающего тройку лидеров – Mercedes-Benz GLE (1588 шт.) – этот показатель еще выше (более 70%).

Но больше всего доля продаж дизельных автомобилей оказалась у моделей BMW – сразу четыре из них попали в наш рейтинг. У 5-й Серии, Х5, Х6 и Х7 она превысила 80%. Соответственно на бензиновые версии тут приходится менее 20%.

Обратная картина наблюдается в структуре реализации кроссовера Skoda Kodiaq – здесь доля дизеля составляет лишь около 23%. Это меньше всего в ТОП-10.

Добавим, что в представленном рейтинге более половины моделей демонстрируют рост продаж, несмотря на падение (-7,5%) в целом по сегменту. Сильнее всего в 1 квартале выросла реализация дизельных кроссоверов BMW X6 (+78,7%), а у другого «баварца» – Х7 – случился наибольший спад продаж таких версий (-40,7%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что доля рынка дизельных легковых автомобилей в России пока остается на невысоком уровне и составляет менее 8%.

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