Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 11 месяцев 2020 года

В январе – ноябре нынешнего года в нашей стране было реализовано более 1,4 млн новых легковых автомобилей и LCV. Это на 9,9% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – за 11 месяцев ее продажи составили 302,7 тыс. единиц, снизившись на 7,3%. Таким образом, ее доля оказалась равной 21,3%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (191,7 тыс. шт.) и Hyundai (145,9 тыс. шт.), которе также демонстрируют падение (на 12,6% и 10,1% соответственно). В ТОП-10 марок большинство показывают рыночное падение, исключение составили только Skoda (+6,9%) и BMW (+1,5%). Наибольшее падение – у отечественного GAZ (-23,4%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta – за 11 месяцев она разошлась тиражом в 111,7 тыс. единиц, что на 7,9% меньше, чем год назад. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 4,4% до 96,1 тыс. машин. Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio: в январе – ноябре реализация автомобилей этого семейства составила 77,9 тыс. единиц (-9,2%). В первой пятерке также оказались Hyundai Creta (66,5 тыс. шт.; +0,7%) и Volkswagen Polo (53,1 тыс. шт.; +2,5%).

Наилучшую динамику продаж показывает новый кроссовер Toyota RAV4, находящийся на 7-й позиции рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его реализация выросла на 28,7% и превысила 33 тыс. штук.

Эксперты отмечают, что в ТОП-20 всего три модели показывают положительную динамику: помимо Toyota RAV4, это Volkswagen Polo (+2,5%) и Hyundai Creta (+0,7%). А вот самое глубокое падение зафиксировано у Renault Kaptur (-21,2%).

Все эти автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.