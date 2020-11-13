Какие автомобили с пробегом имеют наибольшую долю в структуре марок?

У марок-лидеров вторичного рынка доля самых популярных моделей составляет от 10% до 63%. Это установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ за 9 месяцев 2020 года.

Мы отобрали десятку наиболее популярных брендов вторичного рынка, на долю которых приходится 70% от общего объема. Далее была рассчитана доля модели-лидера в структуре каждой марки. Как выяснилось, наивысший показатель в этом плане имеет Ford Focus – 63%. Отметим, что это самый популярный автомобиль с пробегом на всем российском рынке.

Другие подержанные иномарки, которые довольно востребованы у россиян (Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan), имеют рыночную долю в структуре своих марок порядка 40%. У остальных моделей она еще ниже, а наименьшая – у LADA 2114 (всего лишь 10%). Напомним, что еще не так давно эта модель в течение последних нескольких лет лидировала на вторичном рынке.

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