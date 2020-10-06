Динамика российского авторынка за 9 месяцев 2020 года | АВТОСТАТ

Динамика российского авторынка за 9 месяцев 2020 года

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Динамика-авторынка-России-за-9-месяцев-2020-года
Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на данных АЕБ, за январь-сентябрь 2020 года продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в массовом сегменте уменьшились на 13,9%, в то время как в премиальном - на 9,8%.

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 946 323 единицы. Эксперты отмечают, что среди ТОП-25 марок только у 8 наблюдается рост продаж, а остальные ушли «в минус». Наибольший рост по результатам 9 месяцев показал бренд Changan, реализация которого за указанный период выросла в 3,6 раза. Почти вдвое увеличилась она у бренда FAW (+94,6%). В пятерке самых быстрорастущих оказались еще три китайских марки - Haval (+65,8%), Geely (+53,6%) и Chery (+50%). Положительную динамику также продемонстрировали японский бренд Suzuki (+14%), чешская Skoda (+6%) и итальянский Fiat (+5,2%). Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Lifan: объемы продаж автомобилей этого бренда в январе - сентябре 2020 года сократились на 71,1%. Более четверти от объемов за указанный период потеряли также Chevrolet (-43,4%), Mitsubishi (-32%), Datsun (-26,8%) и Subaru (-21,5%). Еще у десяти брендов падение произошло в диапазоне от 10 до 20%.

В премиальном сегменте продажи автомобилей в январе - сентябре составили 101 957 экземпляров. Здесь положительная динамика наблюдается только у Cadillac (+52,9%) и Porsche (+2,4%). Остальные 12 ушли «в минус». Самое сильное падение - у smart (-90,8%). Практически вдвое упали продажи у Infiniti (-53,9%) и Jaguar (-48,6%). Свыше 30% от прошлогодних объемов потеряли Genesis (-35,6%) и Land Rover (-30,5%). Еще у трех премиум-брендов (Volvo, Audi, Jeep) зафиксировано падение продаж в диапазоне от 10% до 20%. Минимальным оказалось оно у BMW и MINI (менее 2%).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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