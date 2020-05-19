Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в апреле 2020 года

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в апреле нынешнего года жители нашей страны купили 54,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 64,2% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце ее предпочли 12,8 тыс. россиян (-64,3% по сравнению с апрелем 2019 года). Таким образом, доля LADA составила 23,4%.

Далее в рейтинге, составленном агентством, следуют корейские бренды KIA (6,7 тыс. шт.) и Hyundai (5,3 тыс. шт.), также на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер в сфере авторитейла продемонстрировавшие рыночное падение на 66,4% и 66,9% соответственно. В ТОП-10 марок по итогам апреля все, без исключения, снизили результаты более чем наполовину. При этом наибольшее падение отмечено у корейской Hyundai (-66,9%), наименьшее - у немецкой BMW (-55,2%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta - в апреле автомобили данного семейства приобрели 4,6 тыс. россиян, что на 67,4% меньше, чем год назад. На втором месте - Vesta, которая разошлась тиражом в количестве 4,2 тыс. единиц (-64,9%). Звание самой популярной иномарки апреля сохранил за собой KIA Rio с показателем 2,8 тыс. единиц (-68,2%).

В первой пятерке наиболее популярных также оказались кроссовер Hyundai Creta (2,5 тыс. шт.; -62%) и отечественный LADA Largus (1,6 тыс. шт.; -61%). Самое глубокое падение в ТОП-20 среди моделей продемонстрировал Hyundai Solaris (-74,5%), а наименьшим оно оказалось у Mazda CX-5 (-44,2%).

Найти все эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.