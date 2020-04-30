Сколько стоят самые популярные в РФ автомобили европейских марок?

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – марте 2020 года самой покупаемой европейской моделью в нашей стране стал седан Volkswagen Polo. Объем реализации этой модели за отчетный период достиг 12 820 единиц, а цена за базовую комплектацию составляет 717 тыс. руб.

С большим отставанием от лидера следом идет еще одна модель немецкого бренда – кроссовер Volkswagen Tiguan. Несмотря на самую высокую стартовую цену в рейтинге (от 1 619 тыс. руб.), его результат составляет 8 765 проданных единиц. Замыкает тройку лидеров Renault Logan с минимальной в ТОП-10 начальной ценой – от 577 тыс. руб. Его продажи за отчетный период составили 7 806 экземпляров.

В пятерку самых популярных «европейцев» вошли кроссовер Renault Duster и лифтбек Skoda Rapid. Их стартовая стоимость не превышает 1 млн руб. (719 тыс. и 829 тыс. руб. соответственно), а объемы реализации вполне сопоставимы – 7 084 и 6 811 единиц.

Еще одна модель с минимальной ценой от 577 тыс. руб., Renault Sandero, занимает лишь шестое место в рейтинге с результатом 6 627 проданных автомобилей. Следом идут две модели чешского бренда – Skoda Octavia (6 360 шт., от 1 140 тыс. руб.) и Skoda Kodiaq (5 743 шт., от 1 539 тыс. руб.).

В ТОП-10 также вошли два французских кроссовера – Renault Kaptur (5 490 шт., от 945 тыс. руб.) и Renault Arkana (4 601 шт., от 1 015 тыс. руб.).

Найти автомобили европейских марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: указанные на графике средневзвешенные цены рассчитаны на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).