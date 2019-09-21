Динамика продаж автомобилей по сегментам в августе 2019 года

В прошлом месяце продажи новых легковых автомобилей в России составили 134,5 тыс. единиц, показав падение на 2% по сравнению с результатом августа 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что лишь в одном сегменте российского рынка (SUV) сохраняется рост, в то время как в оставшихся семи наблюдается падение, а сегмент D отличился стабильностью (нулевая динамика). Сильнее других упал сегмент С (-28,8%).

Крупнейшим сегментом нашего авторынка в августе остался SUV, на долю которого пришлось 46,2%. За этот период россияне приобрели 62,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 1,6% больше, чем год назад. Лидером тут остается Hyundai Creta (5 522 шт.; +4,7%), на втором месте – KIA Sportage (3 850 шт.; +42,1%), а на третьем – Volkswagen Tiguan (3 134 шт.; +32,6%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 36,4%, что эквивалентно 49 тыс. реализованных экземпляров (-0,1%). Тройка лидеров здесь следующая: на первом месте – LADA Granta (11 132 шт.; +59,5%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (9 329 шт.; +9,6%), за ней следует KIA Rio (6 989 шт.; -10,5%). Отметим, что на эти два сегмента приходится свыше 80% российского рынка. Среди оставшихся стоит выделить D и C, доля которых в августе составила 5,8% и 4,6% соответственно. У остальных же сегментов она не дотягивает и до 3%.