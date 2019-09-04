Динамика российского авторынка в августе 2019 года

В прошлом месяце продажи новых автомобилей в России сократились на 1,3% по сравнению с августом 2018 года. При этом рыночное падение отмечается только в массовом сегменте, где продажи снизились на 1,8%. Премиальный сегмент, напротив, показывает рост (+1%).

В массовом сегменте продажи новых автомобилей составили 124 927 единиц, что эквивалентно 90,5% от общего объема рынка. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок более половины (14) демонстрируют рост продаж. Первое место по этому показателю занимает Haval, реализация которого увеличилась в 5,6 раза. На второй строчке по темпам роста находится еще один китайский бренд – Geely (продажи выросли в 2,3 раза). На третьем - французский Citroen, показавший почти такой же рост (+129%). Далее с большим отставанием идут китайский FAW (+43,3%) и французский Peugeot (+20,1%). У Renault реализация автомобилей тоже выросла более чем на 10%.

Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Ford - продажи легковых автомобилей американской марки в августе упали на 84,7%. Довольно серьезная отрицательная динамика сохраняется у китайского Lifan и японской Honda (-79,1% и -63,8% соответственно). Почти на 30% снизилась реализация автомобилей Chevrolet.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 13 153 экземпляра, что соответствует доле рынка 9,5%. Здесь менее половины (всего 6 из 14) марок пребывают «в плюсе». Так, сильнее всего выросла реализация у Smart (+65,5%), более чем на 30% - у немецкого Porsche. У BMW и Mercedes-Benz динамика также положительная (+17,3% и +9,5%). Меньше других подросли продажи у MINI (+4,9%) и Audi (+1%). При этом 8 премиальных марок ушли «в минус», в диапазоне от -4,2% (Lexus) до -42,5% (Jaguar).