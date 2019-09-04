Динамика российского авторынка в августе 2019 года

сегодня, 14:34 629 0
Динамика авторынка России в августе 2019 года
Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

В прошлом месяце продажи новых автомобилей в России сократились на 1,3% по сравнению с августом 2018 года. При этом рыночное падение отмечается только в массовом сегменте, где продажи снизились на 1,8%. Премиальный сегмент, напротив, показывает рост (+1%).

В массовом сегменте продажи новых автомобилей составили 124 927 единиц, что эквивалентно 90,5% от общего объема рынка. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок более половины (14) демонстрируют рост продаж. Первое место по этому показателю занимает Haval, реализация которого увеличилась в 5,6 раза. На второй строчке по темпам роста находится еще один китайский бренд – Geely (продажи выросли в 2,3 раза). На третьем - французский Citroen, показавший почти такой же рост (+129%). Далее с большим отставанием идут китайский FAW (+43,3%) и французский Peugeot (+20,1%). У Renault реализация автомобилей тоже выросла более чем на 10%.

Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Ford - продажи легковых автомобилей американской марки в августе упали на 84,7%. Довольно серьезная отрицательная динамика сохраняется у китайского Lifan и японской Honda (-79,1% и -63,8% соответственно). Почти на 30% снизилась реализация автомобилей Chevrolet.

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 13 153 экземпляра, что соответствует доле рынка 9,5%. Здесь менее половины (всего 6 из 14) марок пребывают «в плюсе». Так, сильнее всего выросла реализация у Smart (+65,5%), более чем на 30% - у немецкого Porsche. У BMW и Mercedes-Benz динамика также положительная (+17,3% и +9,5%). Меньше других подросли продажи у MINI (+4,9%) и Audi (+1%). При этом 8 премиальных марок ушли «в минус», в диапазоне от -4,2% (Lexus) до -42,5% (Jaguar).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи обзор рынка автомобилей легкие коммерческие автомобили премиум-сегмент премиум-марки массовый сегмент массовые марки динамика продаж audi bmw cadillac changan chery chevrolet citroen datsun faw ford geely genesis haval honda hyundai infiniti jaguar jeep kia lada land rover lexus lifan mazda mercedes-benz mini mitsubishi nissan peugeot porsche renault skoda smart subaru suzuki toyota volkswagen volvo уаз

Новости на тему

Subaru в августе увеличила продажи в России на 7%

сегодня, 15:57

Все новости

Статьи на тему

Volkswagen затеял глобальную перестройку. Что ждет компанию? (Autonews.ru)

4 сентября 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России в августе 2019 года

6 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью