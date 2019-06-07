Лидеры авторынка России в мае 2019 года

В мае 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 137 624 единицы – на 6,7% меньше, чем в мае 2018 года. По итогам пяти месяцев динамика также отрицательная (-2,2% до 677 570 шт.).

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в мае 48 426 автомобилей, что соответствует доле рынка 35,2%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса.

На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 34 491 проданный экземпляр и рыночной долей 25,1%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 17 502 автомобиля и долей 12,7%. Таким образом, эти три группы вместе занимают свыше 70% российского авторынка. Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в марте отмечен только у двух (Volkswagen Group и BMW Group), а восемь продемонстрировали падение в диапазоне от -3,1% (KIA-Hyundai) до -31,9% (УАЗ).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA Granta, реализация которой в мае составила 11 095 автомобилей (+30,7%). На второй строчке рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж выросли на 14,9% до 8 818 автомобилей. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 8 365 единиц (-5,6%). Замыкают пятерку лидеров кроссовер Hyundai Сreta (5 781 шт.; +0,4%) и седан Hyundai Solaris (5 296 шт.; -18,1%).

Отметим, что в мае отрицательная динамика отмечается у 12 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20 (в апреле было 9). Самое сильное падение продаж произошло у Renault Kaptur (-22,6%), а максимальный рост зафиксирован у Skoda Kodiaq (+144,5%).

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