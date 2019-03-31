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Лидеры авторынка России в марте 2019 года

Лидеры авторынка России в марте 2019 года

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

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В марте 2019 года продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 160 180 единиц – на 1,8% больше, чем в марте 2018 года.

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в марте 63 199 автомобилей, что соответствует доле рынка 39,5%. Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса.

На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 36 063 проданных экземпляра и рыночной долей 22,5%. Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 17 446 автомобилей и долей 10,9%. Таким образом, эти три группы вместе занимают свыше 70% российского авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост в марте отмечен у семи, а трое продемонстрировали падение в диапазоне от -1,2% (GAZ) до -9,8% (Mercedes-Benz). В то же время максимально высокий рост показала японская Mazda, продажи которой в марте увеличились на 35,4%.

Лидером среди моделей впервые в 2019 году стала отечественная LADA Vesta, реализация которой в марте составила 12 850 автомобилей (+40%). На вторую строчку рейтинга опустилась другая отечественная модель – LADA Granta. Ее объемы продаж выросли на 24,4% и составили 10 422 автомобиля. На третьей позиции – KIA Rio c показателем 8 927 единиц (-9%). Замыкают пятерку лидеров две модели корейского бренда Hyundai – кроссовер Сreta (6 498 шт.; +8,4%) и седан Solaris (5 945 шт.; -13,6%).

Отметим, что в марте отрицательная динамика отмечается у 8 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. Самое большое падение продаж произошло у Renault Kaptur (-14,7%), а максимальный рост зафиксирован у Nissan Qashqai (+88,9%).

, источник: www.autostat.ru

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