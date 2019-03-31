Россия сохранила 12 место в рейтинге мировых авторынков

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг крупнейших мировых авторынков по итогам 2018 года. Безусловным лидером здесь является китайский автомобильный рынок, в котором за год было реализовано 23,8 млн новых легковых и легких коммерческих машин, что на 4,1% меньше результата 2017 года.

На втором месте остается американский рынок (17,3 млн шт.), который в прошлом году вырос лишь на 0,6%. Третью позицию заняла Япония, продажи автомобилей в которой составили 5,3 млн (+0,1%). Звание лучшего европейского рынка стабильно удерживает Германия. В прошлом году в этой стране было продано 3,4 млн автомобилей (-0,2%), что позволило ей сохранить четвертую строчку рейтинга. Пятерку лидеров замыкает Индия с 3,4 млн реализованных машин (+4,8%).

В ТОП-10 также вошли Бразилия (2,5 млн. шт.; +13,8%), Великобритания (2,4 млн шт.; -6,8%), Франция (2,2 млн шт.; +3%), Канада (2 млн шт., -2,2%) и Италия (1,9 млн шт.; -3,1%). За пределами первой десятки оказалась Южная Корея (1,8 млн шт.; +1,3%). Россия в этом рейтинге сумела удержаться на 12 позиции, которую занимала в 2017 году: продажи машин в нашей стране составили 1,8 млн единиц, что на 12,8% больше, чем в прошлом. Очевидно, что для более высокого положения в рейтинговой таблице ей не хватило совсем немного – буквально 7 тысяч единиц.

Замыкают список 15 ведущих мировых рынков Мексика (1,4 млн. шт.; -7,1%), Испания (1,3 млн шт.; +7%) и Иран (1,2 млн шт.; -23,1%). Отметим, что примерно половина мировых рынков, вошедших в ТОП-15, в 2018 году показали отрицательную динамику. Лишь два из них – бразильский и российский – продемонстрировали двузначную динамику роста.