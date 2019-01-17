Европейский авторынок в 2018 году остался на уровне предыдущего года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2018 года остались на уровне предыдущего года и составили 15 млн 624 тыс. 486 машин (0%). Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), после введения новых правил сертификации автомобилей WLTP спрос на новые машины падал на протяжении последних четырех месяцев, что привело к нулевой динамике по итогам года.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом году остается Германия, где было продано 3 млн 435 тыс. 778 машин (-0,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), несмотря на негативный эффект от введения новых правил сертификации автомобилей WLTP, немецкий авторынок практически остался на уровне 2017 года, когда был зафиксирован лучший результат продаж за последние 10 лет.

Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 2 млн 367 тыс. 147 машин (-6,8%). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован второй год подряд, констатируют в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Тем не менее, продажи легковых автомобилей в этой стране остаются выше среднего уровня за последние 15 лет.

Третье место сохраняет Франция с показателем 2 млн 173 тыс. 481 реализованный автомобиль (+3%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 910 тыс. 025 автомобилей (-3,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1,67 млн единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 1 млн 321 тыс. 438 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом году продал Volkswagen – 1 млн 752 тыс. 162 машины (+2,7%). Второе место сохраняет Renault с показателем 1 млн 105 тыс. 778 автомобилей (-3,9%). Третью строчку занимает Ford, реализовавший 994 тыс. 397 машин (-2,4%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (971437 шт., +5%) и Opel/Vauxhall (884412 шт., +156,2%).

РЕГИСТРАЦИИ НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СТРАНАМ (EU+EFTA) (1)