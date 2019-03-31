Структура автопарка РФ и Москвы в разбивке на экологические классы

В продолжение темы скорого появления в городах России «экологически чистых зон» – с ограничением въезда в них некоторых транспортных средств – эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько готов парк легковых автомобилей в Москве и в России в целом к внедрению новых правил.

Результаты проведенного исследования показали, что, ориентируясь на показатели токсичности транспортных средств, московский автопарк легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2019 года) находится в большей степени готовности к готовящимся нововведениям, чем автопарк России. Так, например, 67,6% столичного парка легковых автомобилей удовлетворяет нормам токсичности Евро-4 и выше. В целом же по стране этот показатель составляет всего 44,8%.

В свою очередь только каждый третий (32,4%) столичный легковой автомобиль имеет нормы выброса, соответствующие Евро-3 и ниже. А вот по России в целом таких транспортных средств более половины (55,2%) от общего объема.

Как видно, в Москве доля легковых машин, имеющих более жесткий экологический класс, выше, чем в целом по стране.