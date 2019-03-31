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Структура автопарка РФ и Москвы в разбивке на экологические классы

Автопарки РФ и Москвы по нормам токсичности

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019

01.01.19

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В продолжение темы скорого появления в городах России «экологически чистых зон» – с ограничением въезда в них некоторых транспортных средств – эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, насколько готов парк легковых автомобилей в Москве и в России в целом к внедрению новых правил.

Результаты проведенного исследования показали, что, ориентируясь на показатели токсичности транспортных средств, московский автопарк легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2019 года) находится в большей степени готовности к готовящимся нововведениям, чем автопарк России. Так, например, 67,6% столичного парка легковых автомобилей удовлетворяет нормам токсичности Евро-4 и выше. В целом же по стране этот показатель составляет всего 44,8%.

В свою очередь только каждый третий (32,4%) столичный легковой автомобиль имеет нормы выброса, соответствующие Евро-3 и ниже. А вот по России в целом таких транспортных средств более половины (55,2%) от общего объема.

Как видно, в Москве доля легковых машин, имеющих более жесткий экологический класс, выше, чем в целом по стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили москва парк россия

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