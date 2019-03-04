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В Москве и Санкт-Петербурге появятся эко-зоны, в которые разрешат въезжать не всем

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019

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Москва и Санкт-Петербург станут первыми городами в России, где появятся знаки запрета на въезд в экологически чистую зону. О необходимости ввести в России «экологические чистые зоны» в ГИБДД заговорили еще в июле 2017 года, а с 1 июля 2018 года были приняты новые знаки дорожного движения, призванные ограничивать въезд автомобилей на отдельные территории в зависимости от их экологического класса. Говорилось также, что новые знаки могут сопровождаться дополнительной табличкой «Видеофиксация» и продекларирвоано, как и где будут устанавливаться новые указатели «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». Пока эти указатели нигде не применялись, но вот теперь очередь до них дошла.

Как пишет «Коммерсантъ», вице-премьер Максим Акимов поручил ряду ведомств, а также правительствам Москвы и Петербурга, подготовить к 4 марта «дорожную карту» по введению таких зон. Власти двух городов должны сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии. Следующий шаг - МВД и Минтранс к октябрю разработают поправки в административный кодекс по введению нового штрафа за проезд под знаком, который обозначает экологически чистую зону.

Параллельно планируется навести порядок в ПТС транспортных средств. Сведения об экологическом классе автомобилей начали вписывать в ПТС в 2008 - 2011 гг., в транспортных средствах более старшего возраста их нет. Поэтому к октябрю соответствующим ведомствам предлагается разработать упрощенный порядок присвоения класса для таких машин.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», около 84% легковых автомобилей в России имеют экологический класс «Евро-4» и ниже (по состоянию на 1 января 2019 года). При этом в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет 68% и 70% соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: изменения в пдд

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