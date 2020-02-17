Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2020

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Приложение
В рамках исследования автомобильного парка России аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной маркетинговый отчет «Автомобильные парки городов России на 01.01.2020». Основой для подготовки данного отчета стали данные парка траспортных средств по каждому из 83 регионов России по состоянию на начало 2020 года.
Отчет содержит статистические данные по марочному и возрастному составу парков (рассмотрены более 60 марок легковых автомобилей с разбивкой по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше). Для исследования были выбраны города с населением свыше 100 тысяч человек а также все города Московской области. Таким образом, в отчет вошли данные по парку 180 городов России и обобщенные данные по России в целом и 8 федеральным округам.
Данные представлены в электронном формате (Excel), что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
Указана стоимость за 1 город/регион РФ за 1 тип ТС
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