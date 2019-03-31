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05.03.19 Прочитали 121 раз

Структура российского парка транспортных средств по нормам токсичности

Парк-транспортных-средств-России-по-евроклассам-топлива

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019

01.01.19

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В свете недавних решений правительства, когда в городах России решено на практике начать применять понятие «экологически чистые зоны» (с запретом въезда некоторых транспортных средств на определенные территории), аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского парка по сегментам и нормам токсичности.

Согласно результатам исследования, по состоянию на 1 января 2019 года на территории РФ насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей (PC). Из этого объема 29,2% не удовлетворяют нормам токсичности EURO-2. В то же время нормам EURO-5 и выше соответствуют 16,4% парка.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) на начало нынешнего года числилось 4,1 млн машин. Из них нормам токсичности EURO-2 не удовлетворяют 42,9%, а вот нормам EURO-5 и выше соответствуют лишь 3,1% парка.

На 1 января 2019 года в нашей стране также было зарегистрировано 3,8 млн грузовых автомобилей (CV/HCV). В этом сегменте 62,9% техники не удовлетворяет нормам токсичности EURO-2. Нормам EURO-5 и выше соответствуют только 4,4% парка.

Отметим, что более подробная информация о состоянии российского автопарка содержится в оперативных данных нашего агентства.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили парк

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