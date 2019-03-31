Opel возвращается в Россию: 4 года спустя

26 февраля Группа PSA объявила о возвращении на российский рынок автомобилей марки Opel. Напомним, что немецкий бренд покинул наш авторынок 4 года назад, когда он находился под контролем корпорации General Motors.

К тому времени в свой последний полный год присутствия в РФ было реализовано 65 тыс. новых легковых автомобилей Opel, хотя в предыдущие два года этот показатель держался на уровне 81 тыс. единиц. А вот рекорд продаж был отмечен в 2008 году – более 98 тыс. машин. Что же касается рынка автомобилей с пробегом, то последние 8 лет перепродажи Opel ежегодно превышали 100 тыс. экземпляров.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в парке РФ насчитывалось 873,3 тыс. легковых машин Opel, что соответствует доле в 2%. Среди самых популярных моделей немецкого бренда – Astra (356,3 тыс. шт.), на которую приходится более 40% в структуре парка Opel. На втором месте – Opel Vectra (99,8 тыс. шт.; доля – 11,4%), на третьем – Opel Corsa (92,6 тыс. шт.; 10,6%). Замыкают ТОП-5 Opel Zafira (65,4 тыс. шт.; 7,5%) и Opel Mokka (42,3 тыс. шт.; 4,8%).

Кроме всего прочего, по данным мониторинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране у Opel осталась и достаточно разветвленная сервисная сеть, которая насчитывает свыше 80 центров.