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12.02.19 Прочитали 1413 раз

Доля корпоративных продаж по брендам в 2018 году

Доля корпоративных продаж по брендам

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года корпоративным клиентам (юридическим лицам) в России было продано почти 230 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13% выше результата 2017 года. Как отмечают эксперты агентства, на долю корпоративных продаж в нашей стране приходится 14,1% российского рынка или каждый седьмой проданный автомобиль. Однако, этот показатель может сильно варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

В рейтинг, составленный экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» с учетом продаж за прошлый год, вошли 24 бренда, реализовавшие юридическим лицам в 2018 году свыше 1000 новых легковых автомобилей*.

Самая высокая доля корпоративных продаж по результатам исследования оказалась у компании Genesis – 65,2%. На втором месте с большим отрывом находится немецкий Mercedes-Benz с результатом 38,3%. В рейтинг также вошли еще четыре марки, более 30% продукции которых продается юридическим лицам: УАЗ, Land Rover, Audi и BMW.

Еще 10 брендов демонстрируют показатели корпоративных продаж выше, чем в среднем по рынку: Porsche, Volvo, Infiniti, Skoda, Lexus, Toyota, Volkswagen, Ford, Chevrolet и Lifan. Менее 14% своих автомобилей продают юрлицам Renault и KIA, Datsun и Nissan, а также Mitsubishi, Hyundai, LADA и Mazda.

*У отдельных марок доля корпоративных продаж очень высокая, у некоторых даже доходит до 100%, однако их объемы реализации в 2018 году были не так велики, чтобы оказывать серьезное влияние на картину российского рынка в целом, поэтому в рейтинге этих брендов нет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи

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