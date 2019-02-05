Доля Москвы и Подмосковья на российском авторынке

5 февраля в Москве прошел круглый стол Ассоциации РОАД, организованный для дилеров Московского региона. Со своим докладом здесь выступил и директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. В частности, он привел статистку продаж и регистраций автомобилей в Москве и Московской области в 2018 году.

По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) за минувший год в России было реализовано 1,67 млн новых легковых автомобилей. В столице их было продано в количестве 445,7 тыс. единиц, что составляет более четверти (27%) от общего объема. При этом из них только 53,6% или 238,8 тыс. штук остались в Москве и были поставлены на учет в ГИБДД, а остальные «уехали» в другие регионы. Таким образом, на долю столицы, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году пришлось 15% от общего числа регистраций новых легковых автомобилей в РФ.

А вот в Подмосковье показатели продаж за прошлый год оказались гораздо скромнее – всего 14,4 тыс. реализованных машин (доля – 1%). При этом число автомобилей, поставленных на учет в области, в 9,5 раза превышает показатели продаж и составляет 136,3 тыс. машин (8% от общего количества регистраций в России).