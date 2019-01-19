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ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 2018 году
  • 19.01.19 - 08:00

    ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 2018 году
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19.01.19 Прочитали 4365 раз

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Москвы в 2018 году

Лидерство в этом рейтинге сохранил KIA Rio

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

31.12.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Москве по итогам 2018 года составил 238,9 тыс. единиц, что на 12% больше, чем в 2017 году.

Первенство на столичном авторынке сохранил прежний лидер - KIA Rio, обладателями которого в минувшем году стали 13,5 тыс. москвичей (+6%). На второй строчке находится Volkswagen Polo с результатом в 11,9 тыс. экземпляров (+47%).

Далее в рейтинге предпочтений жителей столицы следуют две модели Hyundai – седан Solaris (8,8 тыс. шт.; -26%) и кроссовер Creta (7,9 тыс. шт.; +4%). Замкнул пятерку лидеров лифтбек Skoda Octavia (7,7 тыс. шт.; +9%), а следом за ним расположился еще один лифтбек от чешского производителя - Skoda Rapid (6,6 тыс. шт.; -4%).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей Москвы по итогам прошлого года попали: Volkswagen Tiguan (6,4 тыс. шт.; +19%), Toyota Camry (5,7 тыс. шт.; +6%), Nissan X-Trail (5,2 тыс. шт.; +17%) и Renault Kaptur (4,8 тыс. шт.; +31%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на первенство KIA Rio в целом по году, в последние два месяца на столичном рынке лидировал Volkswagen Polo. Так, помимо ноября, эта модель оказалась самой популярной и в декабре.

, источник: www.autostat.ru

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