ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ за 2018 год

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,43 млн единиц, что на 2,4% выше, чем за январь – декабрь 2017 года. При этом продажи машин российских марок упали на 4%, а иномарок – выросли на 5,1%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara – за 2018 год реализация машин этого семейства составила 365,7 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 10%. Показатели вазовской «классики» составили 255,7 тыс. автомобилей (-12%), «десятого» семейства - 220,1 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показывают отрицательную динамику рынка.

На четвертом месте располагается «Приора», производство которой завершилось летом 2018 года – с января по декабрь эта модель разошлась тиражом в 178,6 тыс. единиц (+3%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 128,5 тыс. экземпляров (+6%). Стоит отметить, что более половины моделей из нашего рейтинга (6 из 10) находятся в «минусе». При этом наибольшее падение демонстрирует GAZ 3110 «Волга» (-18%), а наибольший рост отмечен у LADA Largus (+31%), занимающего предпоследнее место в рейтинговой таблице.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России остается Ford Focus, перепродажи которого за 2018 год составили 137,5 тыс. единиц (+4%). На второй строчке – Toyota Corolla с результатом 105,3 тыс. экземпляров (+3%). Далее следуют Hyundai Solaris (97,5 тыс. шт.; +22%) и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге (+27% до 87,3 тыс. шт.). В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также вошла Toyota Camry (80,3 тыс. шт.; +8%). Все модели из ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют рост, за исключением Daewoo Nexia (-8%).