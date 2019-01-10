В 2018 году продажи новых автомобилей сегмента SUV во всем мире составили более 32 млн единиц, что на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит портал focus2move.

При этом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», самым популярным автомобилем этого сегмента второй год подряд становится Toyota RAV4. Так, в минувшем году мировые продажи этого кроссовера достигли 728,8 тыс. экземпляров, показав рост на 3,7%.

На вторую строчку в этом рейтинге поднялся Volkswagen Tiguan с результатом в 789,9 тыс. автомобилей (+8,4%). В свою очередь, на третье место опустился кроссовер Honda CR-V (741,3 тыс. шт.; -2,3%), который, между прочим, был лидером этого сегмента в 2016 году. В первую пятерку мирового рейтинга SUV также попали Hyundai Tucson (570 тыс. шт.; -9,3%) и Nissan Qashqai (519,6 тыс. шт.; +3,7%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов и внедорожников вошли: KIA Sportage (482,1 тыс. шт.; +12,1%), Haval H6 (460,8 тыс. шт.; -9,4%), Mazda CX-5 (457,3 тыс. шт.; +11,3%), Nissan Rogue (454,1 тыс. шт.; +1,1%) и Chevrolet Equinox (437,5 тыс. шт.; +16,4%).

Отметим также, что более полная информация о самых популярных автомобилях сегмента SUV, содержится здесь.