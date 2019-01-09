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ТОП-10 самых продаваемых дизельных легковых автомобилей в России

ТОП-10 моделей дизельных автомобилей в январе-ноябре 2018

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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За период с января по ноябрь 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тыс. новых легковых машин, оснащенных дизельными моторами, что на 25,1% больше, чем за тот же период годичной давности. Учитывая это, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг наиболее продаваемых таких моделей.

Так, самым популярным легковым автомобилем, оснащенным дизельным двигателем, в РФ является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого за отчетный период составили 8827 экземпляров, что почти на 6% меньше, чем год назад.

На втором месте находится внедорожник другой японской марки – Mitsubishi Pajero Sport, который разошелся тиражом в 7188 автомобилей, показав рост в 2,4 раза. Третью позицию в рейтинге занимает Renault Duster, чей результат составил 6549 единиц (+3,4%). Замыкают пятерку лидеров KIA Sorento Prime (6359 шт.) и Volkswagen Tiguan (6276 шт.), причем оба продемонстрировали рост продаж выше 50% (+66,4% и +78% соответственно). 

В ТОП-10 продаж дизельных легковых автомобилей в России по итогам января – ноября 2018 года также попали: Toyota LC (5483 шт.; -7,4%), BMW X5 (4102 шт.; -23,4%), Hyundai Santa Fe (4061 шт.; -0,2%), Toyota Fortuner (3777 шт.; рост в 6 раз), показавший наилучшую рыночную динамику, и BMW 5-Series (3663 шт.; +22,9%).

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по маркам.

, источник: www.autostat.ru

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