Названы марки-лидеры по продажам дизельных легковых автомобилей в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это соответствует 8,1% от общего объема российского рынка.

Больше всего таких машин продает Toyota – за отчетный период россияне приобрели 23,5 тыс. дизельных экземпляров этой японской марки. Второе место в данном рейтинге занимает BMW с результатом 19,7 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров другой немецкий бренд – Volkswagen, показатель которого достиг 10,7 тыс. легковых автомобилей.

Далее следуют сразу три марки с сопоставимыми объемами реализации дизельных машин – Mitsubishi (9,9 тыс. шт.), Mercedes-Benz (9,8 тыс. шт.) и KIA (9,6 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам в РФ новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными моторами, попадают: Renault (7,5 тыс. шт.), Land Rover (7,4 тыс. шт.), Hyundai (5,3 тыс. шт.) и Audi (4,4 тыс. шт.).