Динамика продаж автомобилей по сегментам в ноябре 2018 года

В последний осенний месяц продажи новых легковых автомобилей в России составили 156 тыс. единиц, показав рост на 11,5% по сравнению с результатом ноября 2017 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика наблюдается в большинстве сегментов, за исключением LAV и пикапов.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, в прошлом месяце было продано 68,5 тыс. кроссоверов и внедорожников (+12,1%), что составляет 43,9% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (6 800 шт.; +18,1%), за которым следуют Renault Duster (3 618 шт.; -16,3%) и Volkswagen Tiguan (3 487 шт.; +27,3%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый месяц составила 37,4%. Автомобили этого класса в ноябре разошлись тиражом в 58,4 тыс. экземпляров (+11,2%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (13 324 шт.; +78,3%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (9906 шт.; +22,8%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (8 536 шт.; +4,4%).

Далее следует сегмент С, на долю которого в октябре пришлось 6,8%. Реализация машин этого класса составила 10,7 тыс. единиц, показав при этом рост продаж (+9,3%). Первую тройку в данном сегменте образуют следующие модели: Skoda Octavia (2 281 шт.; +19,2%), KIA Ceed (1 967 шт.; +56,5%) и KIA Cerato (1 647 шт.; +228,1%).

Отметим также и сегмент D, который в прошлом месяце, заняв 5,3% рынка, в абсолютном выражении вырос сильнее всех (+31,5% до 8,3 тыс. шт.) - по сравнению с ноябрем 2017 года. А вот доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 4%.