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ТОП-10 моделей сегмента SUV в октябре 2018года

ТОП-10 SUV в октябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре текущего года в России было продано 65,7 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 11,8% превышает показатель октября 2017 года. При этом доля сегмента SUV в общем объеме продаж остается стабильно высокой и составляет 44,3%. Всего же за 10 месяцев 2018 года было реализовано 587,6 тыс. автомобилей этого сегмента, что на 20,9% превышает результат годичной давности.

Несмотря на снижение продаж, лидерство среди моделей в октябре сохраняет кроссовер Hyundai Creta с показателем 5 856 автомобилей (-9,3%). На втором месте по-прежнему находится Renault Duster (3 877 шт.; -4,4%). А вот на третью строчку поднялся Volkswagen Tiguan (3 309 шт.; +24,3%), сместив на четвертое место LADA 4x4 (3 221 шт.; +12%). Замыкает пятерку лидеров Renault Kaptur (2 832 шт.; +2,2%).

Отметим также, что большинство участников октябрьского ТОП-10 демонстрируют положительную динамику продаж. Исключение составляют Hyundai Creta (-9,3%) и Renault Duster (-4,4%), а также Chevrolet Niva (-7,9%). При этом максимальный рост отмечается у Skoda Kodiaq (+686,3%).

Что касается итогов продаж за 10 месяцев 2018 года, то и здесь лидером остается Hyundai Creta (55 539 шт.; +27,2%). На втором месте – Renault Duster (35 520 шт.; +2,4%), за которым следуют LADA 4x4 (27 040 шт.; 16,8%) и KIA Sportage (26 812 шт.; +31,7%). Замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan (26 441 шт.; +22,2%).

По итогам января – октября 2018 года большинство моделей демонстрируют положительную динамику, за исключением Toyota RAV4 (-6,2%) и Chevrolet Niva (-6,9%). В то же время наилучшую динамику продаж за отчетный период показал Mitsubishi Outlander (+48,7%).

, источник: www.autostat.ru

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