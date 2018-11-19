 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

Рынок автомобилей с пробегом в октябре вырос на 9%
  • 19.11.18 - 14:58

    Рынок автомобилей с пробегом в октябре вырос на 9%
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
  • 30.03.17

    Презентация Андрея Варламова (Jaguar Land Rover Russia, автомобили с пробегом)
Все видео

Аналитика

  • 19 ноября

    Автомобильный рынок Венгрии в октябре 2018 года

    Suzuki Vitara - лидер венгерского авторынка.

Вся аналитика

Свежая статья

Эксперты: отмена системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для ДФО поможет сдержать рост цен на автомобили («ТАСС»)
  • 19 ноября

    Эксперты: отмена системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для ДФО поможет сдержать рост цен на автомобили («ТАСС»)
Все статьи

19.11.18 Прочитали 757 раз

ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года

ТОП-10 марок по выручке за 9 месяцев 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке за 9 месяцев 2018 года. Она составила 1 трлн 706,5 млрд рублей, что на 23% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года (1 трлн 389,3 млрд рублей).

Лидером здесь остается корейский бренд KIA, который за счет реализации 167,5 тыс. машин (при средней цене одного авто более 1,2 млн руб.) получил выручку 205 млрд рублей, что на 38,6% выше прошлогоднего результата.

На второй строчке рейтинга находится японская марка Toyota, выручка которой за отчетный период составила 189 млрд рублей (+24,1%). На третьей позиции – отечественная LADA с показателем 152 млрд рублей (+27%). Немного отстает от нее корейский Hyundai (147 млрд руб.; +25,9%), а замыкает пятерку лидеров немецкий Mercedes-Benz (119 млрд руб.; +7,7%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в ТОП-10 лидеров по выручке, показывают положительную динамику. При этом лучший рост демонстрирует лидер рейтинга – KIA.

Также отметим, что в ТОП-10 лидеров по выручке за 9 месяцев 2018 года попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), так и производители машин массового сегмента (LADA, Renault). При этом средневзвешенная цена автомобилей премиальных марок начинается от 3,8 млн рублей, а средневзвешенная цена машин массового сегмента в несколько раз ниже (от 606 тыс. руб.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили выручка обзор рынка автомобилей авторынок россии ёмкость рынка kia toyota lada hyundai mercedes-benz bmw lexus renault

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Российский рынок новых LCV в октябре снизился на 4%

вчера, 15:59

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в ноябре? («Автостат»)

2 ноября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка в октябре 2018 года

14 ноября 2018

Вся инфографика