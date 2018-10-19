Структура российского вторичного рынка по маркам и сегментам

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России практически достиг 4 млн единиц. Это на 1,9% больше, чем год назад. При этом рыночный рост наблюдается как в массовом, так и в премиальном сегменте.

На долю перепродаж автомобилей массовых марок приходится чуть более 90% всего вторичного рынка, что эквивалентно примерно 3,6 млн экземпляров (+2,1%). Лидирует здесь отечественная LADA, объем вторичного рынка которой за отчетный период превысил 1 млн машин, что на 3,6% меньше, чем в январе – сентябре 2017 года. Из иномарок россияне чаще всего приобретают подержанные автомобили Toyota (444,5 тыс. шт.; +2,3%). Также на вторичном рынке популярна продукция таких производителей как Nissan, Hyundai, KIA, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Renault и др.

Отметим, что в ТОП-20 марок по объему рынка отрицательную динамику, помимо LADA, демонстрируют еще отечественные УАЗ (-2,9%) и ГАЗ (-17,9%). А среди иномарок в «минусе» находятся Daewoo (-6,6%) и Peugeot (-0,9%). Остальные же бренды показывают рост вторичного рынка.

На долю премиум-сегмента пришлось около 10% рынка автомобилей с пробегом. Количественно это составило 375,5 тыс. единиц (+0,6%). В тройке лидеров тут традиционно присутствуют три немецких бренда: Mercedes-Benz (93,4 тыс. шт.), BMW (85,3 тыс. шт.), Audi (71,2 тыс. шт.). Но если первые два демонстрируют рыночный рост (+0,3% и +1,7% соответственно), то третий – падение (-1,5%). При этом, кроме Audi, в отрицательной зоне расположились еще Volvo (-1,2%) и Jeep (-7,2%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных моделей на вторичном рынке РФ.